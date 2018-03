(ANSA) – ROMA, 30 MAR – Sarà Jelena Ostapenko a contendere domani il titolo del torneo Wta di Miami alla statunitense Sloane Stephens. Nella seconda semifinale la lettone ha infranto il sogno della statunitense Danielle Rose Collins, numero 93 Wta e proveniente dalle qualificazioni, superandola con il punteggio di 7-6 (7-1) 6-3. Nella prima semifinale Stephens aveva battuto la bielorussa Victoria Azarenka per 3-6 6-2 6-1. Tra Stephens, che lunedì entrerà nella top ten, ed Ostapenko non ci sono precedenti. Per entrambe si tratta della prima finale a Miami.