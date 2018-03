(ANSA) – TORINO, 30 MAR – “Ci vuole un risultato per ripartire”. Walter Mazzarri chiede al Torino, reduce da quattro sconfitte consecutive, “risposte sul campo” a cominciare dalla partita di domani contro il Cagliari. “In settimana, in allenamento, tutti si comportano bene, si allenano con intensità, ma è in partita che bisogna tirare fuori gli attributi”, sottolinea il tecnico granata. “L’obiettivo è arrivare ad essere maturi tatticamente, al punto da cambiare modulo in corsa, durante la partita. Oggi ci sarà l’ultima verifica in allenamento, deciderò modulo e formazione con la possibilità di cambiare in corsa”, si limita a dire Mazzarri. Dalla Nazionale è tornato un “motivatissimo” Belotti. “E’ stato bravo a tornare di notte, l’ho voluto subito con me – ha precisato Mazzarri – per farlo rientrare nella dimensione Toro. Mi sembra in buona forma, ma in questo momento le parole contano poco, voglio i fatti…”.