(ANSA) – TORINO, 30 MAR – “Domani giocherà Chiellini, Cuadrado si è allenato e sarà convocato: dalla prossima settimana ci alleneremo al completo”. Massimiliano Allegri recupera gli infortunati alla vigilia del periodo decisivo della stagione, con la Juventus ancora in corsa su tutti i fronti. “Bernardeschi dalla prossima settimana sarà a disposizione, non si opererà – ha aggiunto il tecnico della Juventus -, Alex Sandro ha ancora un fastidio muscolare ma oggi vedrò se verrà in panchina domani”. Contro il Milan andrà in campo la migliore Juventus. “La partita importante è quella di domani, poi penseremo al Real”, osserva il tecnico, ricordando che il Milan “nelle ultime dieci partite ne ha vinte otto e pareggiate due. Ha vinto le ultime cinque, e comunque è sempre Juve-Milan, una partita equilibrata come sempre…”. In porta ci sarà Buffon.