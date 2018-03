(ANSA) – BOLZANO, 30 MAR – Amara sorpresa per gli abitanti di Appiano, in Alto Adige, che – per avere la nazionale di calcio della Germania nel ritiro premondiale a maggio – dovranno sborsare una spesa imprevista di 50.000 euro perché la Germania non vuole il manto sintetico ma l’erba naturale per allenarsi al meglio. Come riferisce il quotidiano locale “Alto Adige” ora toccherà al comune di Appiano sostenere l’ulteriore costo per togliere il manto sintetico – tra l’altro in perfette condizioni – del campetto della zona sportiva dell’Oltradige per realizzarne uno in erba naturale, per ricreare condizioni il più simili possibile a quelle del Mondiale di Russia. La Germania, campione del mondo in carica, è attesa nel ritiro premondiale di Appiano, località vicino a Bolzano, il 23 maggio dove dovrebbe fermarsi fino al 4 giugno.