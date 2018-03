(ANSA) – ZINGONIA (BERGAMO), 30 MAR – “Oltre a Spinazzola e Ilicic c’è anche Berisha che non sta benissimo per una botta presa a Verona, tanto che con l’Albania non ha giocato”. Alla vigilia della ripresa del campionato con l’Udinese, Gian Piero Gasperini deve fare la conta degli infortunati. E le noie per la sua Atalanta non si limitano al ginocchio destro dell’esterno (distorsione) e quello sinistro dello sloveno: “Gomez ha avuto qualche problema ma si è allenato, per Petagna è qualcosa che si trascina da tempo – prosegue il tecnico nerazzurro -. Caldara? Non so se sarà pronto già per la Sampdoria martedì. L’anomalia sono stati gli otto mesi prima senza infortuni particolari: stavolta la pausa per le Nazionali è stata devastante per noi”.