(ANSA) – GENOVA, 30 MAR – “Abbiamo degli obblighi nei confronti della maglia della Sampdoria, non si possono accettare prestazioni che siano scontate o che la squadra fuori casa non riesca a vincere”. Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, suona la carica in vista di una settimana importante per la squadra doriana nella corsa all’Europa League: domani il Chievo a Verona, martedì la gara a Bergamo con l’Atalanta e quindi sabato al Ferraris il derby col Genoa. La Sampdoria vuole il riscatto dopo i gol incassati prima della sosta tra Crotone in trasferta (4-1) e Inter in casa (5-0). In questo senso c’è grande voglia di rifarsi nell’ambiente della Sampdoria considerato che la squadra subito dopo il Chievo andrà in ritiro a Novarello per preparare il match con l’Atalanta. “La decisione è stata presa dai calciatori come un atto di responsabilità – ha detto Giampaolo -: c’era la necessità di stare assieme, mettere al centro di tutto la Sampdoria”.