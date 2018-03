(ANSA) – ROMA, 30 MAR – “Il Campidoglio si è costituito parte civile nel processo a carico di Roberto Spada e di Ruben Alvarez Del Puerto per l’aggressione al giornalista della trasmissione ‘Nemo – Nessuno escluso’ Daniele Piervincenzi e all’operatore Edoardo Anselmi avvenuta a Ostia lo scorso 7 novembre”. Lo scrive su Fb il capogruppo del M5S in Campidoglio Paolo Ferrara. “E’ dall’inizio del nostro mandato che stiamo lavorando per ripristinare la legalità. Con coraggio. Anche i cittadini non devono avere più paura. Questa amministrazione li sostiene. Combattiamo insieme la criminalità. #FuoriLaMafiaDaRoma”, aggiunge.