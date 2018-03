(ANSA) – NAPOLI, 30 MAR – In previsione della manifestazione promossa dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris in Piazza Municipio, per il prossimo 14 aprile, alle ore 10, contro il debito di cui è gravato l’ente, è stato esposto, a Palazzo San Giacomo, una striscione con la scritta “NO al debito ingiusto, Napoli Libera”. (ANSA).