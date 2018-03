(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 30 MAR – Dopo i controlli negli Stati Uniti si teme la necessità di un nuovo intervento al ginocchio del milanista Andrea Conti, che giorni fa ha rimediato una forte distorsione a sei mesi dall’operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. “Quando anni fa io venivo dall’infortunio, Max Allegri mi rompeva le scatole, mi faceva vedere i video per dimostrarmi che non ero pronto. Con Conti – ha notato l’allenatore rossonero Rino Gattuso – ci sono stati conforti in questi mesi: ha una voglia incredibile che va messa da parte quando ci sono stati infortuni così gravi. Siamo stati abbastanza bravi a gestirlo bene, ma non abbastanza bravi a farlo andare più tranquillo, e un po’ è colpa mia. Ora è negli Usa con il dottor Melegati. Non si sa ancora se deve fare un piccolo intervento. Dobbiamo stare vicini al ragazzo, patrimonio della società e dello spogliatoio, metterlo in condizione di recuperare al 100%”.