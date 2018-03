(ANSA) – ROMA, 30 MAR – “Il Pd non sosterrà mai nessun governo del M5S, nessun governo Lega-Cinque Stelle. La linea che porteremo la prossima settimana al Colle è quella votata praticamente all’unanimità in direzione: il Pd in questa legislatura starà all’opposizione. Se qualche dirigente vuol cambiare posizione, lo dica chiaramente”. Lo scrive su Facebook il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci. “Non vedo l’ora che giuri un governo Di Maio-Salvini. Loro hanno il diritto dovere di governare, noi non gli faremo sconti”, aggiunge.