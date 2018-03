(ANSA) – BOLOGNA, 30 MAR – Riconquistare il Dall’Ara e mettere a segno quel colpaccio con una big che manca dal 6 gennaio 2016, quando il Bologna sbancò San Siro con il Milan. Ecco l’obiettivo di Roberto Donadoni, che domani contro la Roma taglierà il traguardo delle 100 panchine con il Bologna. “Questo traguardo per me è motivo di orgoglio. Mi auguro – dice – di raggiungere tante altre panchine qui e di regalare delle soddisfazioni alla gente”. La Roma potrebbe scendere in campo con il pensiero rivolto all’impegno di mercoledì in Champions a Barcellona. “Dovremo essere bravi a non concederle profondità e spazio tra le linee – sottolinea Donadoni – e a dare continuità alla buona prestazione con la Lazio”. In porta, debutto in vista per Santurro, data la squalifica di Mirante e un Da Costa al rientro dopo 3 mesi di stop. In attacco Donadoni confida sulla voglia di rivincita di Verdi, uomo mercato che in nazionale non ha trovato spazio nelle amichevoli con Argentina e Inghilterra.