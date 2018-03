(ANSA) – GENOVA, 30 MAR – La Regione Liguria sperimenterà con i suoi dipendenti il telelavoro e il ‘lavoro agile’, il cosiddetto smart working. Lo farà dal prossimo settembre. Lo ha deciso la Giunta su proposta dell’assessore al Personale Gianni Berrino. La sperimentazione coinvolgerà almeno il 10% dei dipendenti che ne facciano richiesta. La prevalenza della prestazione lavorativa dovrà comunque essere in sede, con una previsione di un massimo di due giorni alla settimana di telelavoro dal proprio domicilio o da altra sede. “Con le moderne tecnologie – spiega Berrino – almeno parte del lavoro può essere effettuato anche fuori dalla sede lavorativa. Dopo aver approvato le linee guida avvieremo un confronto con i rappresentanti dei lavoratori per delineare la regolamentazione”. “Abbiamo ereditato ritardi – spiega Berrino – ma stiamo recuperando il tempo perduto rispetto a altre amministrazioni. Ritengo che il telelavoro rappresenti un valido strumento sia per andare incontro a persone in situazione di svantaggio personale e familiare, che avranno una priorità nell’ammissione alla sperimentazione, sia per la produttività. Pensiamo anche solo alle persone che abitano nell’entroterra: poter lavorare da sede remota, per alcuni giorni al mese, consentirebbe di non abbandonare il luogo di origine, migliorare la propria qualità di vita e conciliare i tempi di lavoro e famiglia”. (ANSA).