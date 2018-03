(ANSA) – ROMA, 30 MAR – La corte di appello di Perugia ha disposto un risarcimento per ingiusta detenzione di oltre tre milioni di euro (tre milioni 181.000) in favore di Hashi Omar Hassan, il somalo che ha scontato quasi 17 anni di carcere per gli omicidi di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, e poi è stato assolto in un processo di revisione. Hassan fu accusato di essere uno dei componenti del commando che assassino’ gli inviati del Tg3 da Ahmed Ali Rage, detto Gelle, anche lui somalo. Sulla base di quella testimonianza, Hassan fu condannato a 26 anni di carcere dalla corte di assise di appello di Roma. Gelle, rintracciato da “Chi l’ha visto”, ammise di aver dichiarato il falso. In cambio della sua testimonianza ottenne la promessa che avrebbe lasciato il paese africano, dove la situazione sociale era tesissima. Il 19 ottobre 2016 la corte di appello di Perugia ha assolto definitivamente Hassan.