(ANSA) – ROMA, 30 MAR – Un uomo di 54 anni è stato violentemente aggredito nella notte davanti a un bar in via delle Molette nel comune di Mentana, alle porte di Roma. L’uomo, un italiano della zona, è stato trovato riverso a terra. Sul posto i carabinieri della compagnia di Monterotondo che indagano sulla vicenda. A quanto ricostruito finora l’uomo, che fa consegne per una pasticceria, aveva appena lasciato al bar le confezioni e all’uscita è stato aggredito. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale dal 118 dov’è stato ricoverato in prognosi riservata. Sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato diverse fratture e ferite multiple facciali e al cranio. Sono in corso indagini per dar luce sulla vicenda.