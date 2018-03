NEW YORK. – Con John Legend nella parte di Gesù e Alice Cooper in quella di Erode, Jesus Christ Superstar approda per Pasqua sul piccolo schermo Usa. Una nuova produzione dell’opera rock di Andrew Lloyd Webber e Tom Rice andrà in onda in diretta in prima serata sulla Nbc con un audience prevista di milioni di spettatori.

Lo show è l’ultimo esempio in una serie di remake di musical famosi per la tv cominciata cinque anni fa con “Tutti Assieme Appassionatamente” e seguita da “Peter Pan”, “Grease”, “The Wiz” e “Hairspray”. Di solito la programmazione coincideva con Natale ma stavolta il soggetto del musical ha reso di fatto obbligata la scelta pasquale.

“Jesus Christ Superstar” ha 47 anni: “E’ uno show leggendario, che ha significato tanto per tante persone e per tanto tempo”, ha detto Legend, che ha vinto un Grammy, un Oscar (la canzone “Glory” per “Selma”) e un Tony e ha debuttato nel cinema nel 2016 in “La La Land”: “Vogliamo i vecchi fan, ma con questa nuova produzione vogliamo attrarre anche gente nuova”, ha detto Legend.

Sara Bareilles nel musical ha la parte di Maria Maddalena originariamente di Yvonne Elliman: “La cosa bella è che andremo in scena davanti a un pubblico con cui interagire”, ha spiegato. Circa 1.500 persone assisteranno allo show al Brooklyn Armory che include nella colonna sonora brani come “I Don’t Know How to Love Him,” ”Everything’s Alright” e l’iconico “Superstar”.

Dodici telecamere seguiranno l’azione per l’audience rimasta a casa, mentre gli attori saranno accompagnati da una band di 32 strumenti tra cui un quartetto d’archi mobile composto da sole donne. I costumi, ispirati alla moda di strada, sono stati disegnati da Paul Tazewell di Hamilton. Il regista David Leveaux, che nel 2013 per un Romeo e Giulietta a Broadway, aveva messo Orlando Bloom su una moto in un set che sputava fuoco, ha promesso fiamme e fuochi artificiali per il Jesus Christ del primo aprile.

Il resto del cast include Brandon Victor Dixon nella parte di Giuda e Norm Lewis per Caifa. Alice Cooper, un cristiano rinato, ha rivelato che si e’ ispirato ad Alan Rickman per la parte del perfido Erode: “Ho pensato subito a lui, ai suoi personaggi arroganti e condiscendenti”.

(di Alessandra Baldini/ANSA)