(ANSA) – MILANO, 30 MAR – “Serve una vittoria per prepararsi bene. Il miglior allenamento mentale è vincere per farsi trovare nella condizione giusta. Pensiamo al Verona, il Milan viene dopo. Non facciamo confusione. Sono abituato a fare una cosa alla volta”: e’ il pensiero dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, che vuole battere domani il Verona per poi concentrarsi meglio sull’imminente derby. Il tecnico ne ha parlato durante la conferenza della vigilia di campionato ad Appiano Gentile.