(ANSA) – ROMA, 30 MAR – “Ho pedalato stamattina sulle strade del Giro delle Fiandre e ho conosciuto questo tracciato mitico. Per me gareggiare qui per la prima volta sarà una buona opportunità, anche se in gara cambieranno tantissime cose. Io cercherò si seguire i compagni che hanno già affrontato questa corsa e pertanto hanno più esperienza. Avendo visionato stamattina gli ultimi 80 chilometri, mi sono reso conto che questa è una gara da affrontare conoscendo molto bene il percorso”. Così Vicenzo Nibali, in conferenza stampa, in vista della prima partecipazione alla ‘corsa dei muri’, in programma domenica, con partenza da Anversa, in Belgio. “Si passa da una strada molto grande a una molto più piccola – aggiunge lo ‘Squalo dello Stretto’, vincitore dell’ultima Milano-Sanremo – successivamente si vanno a prendere strappi di pavè che sono molto impegnativi e alla fine sono anche quelli che fanno una grande selezione. La gara, con il suo dispendio di energie, per il resto, farà una selezione naturale”.