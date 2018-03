(ANSA) – ROMA, 30 MAR – La Nuova Zelanda un giorno diventerà una Repubblica. Lo sostiene la premier Jacinda Ardern che, in un’intervista al Guardian, spiega come la “rottura con la monarchia britannica” è non solo possibile ma anche non troppo lontana. “Non è una priorità del mio governo, però mi aspetto che succeda nell’arco della mia vita”, ha dichiarato il primo ministro, 37 anni, in attesa del primo figlio. L’eventuale uscita dal Commonwealth, l’organizzazione di fatto subentrata all’impero britannico di cui fa parte la Nuova Zelanda insieme con altri 53 stati membri indipendente, non ha nulla di personale con i Windsor. Gli abitanti della futura repubblica di Nuova Zelanda, ha sottolineato Ardern, hanno sempre accolto con grande affetto tutti i membri della famiglia reale britannica che sono venuti in visita.