(ANSA) – ROMA, 30 MAR – Pasqua e Ponti di primavera all’insegna del turismo “in libertà” tra la bellezza dei borghi italiani e l’artigianato Made in Italy per circa 400.000 italiani e 200.000 stranieri. Sono le stime di Apc – Associazione Produttori Caravan e Camper secondo cui l’utenza tipo che trascorrerà a bordo di un camper le prossime vacanze pasquali è costituita prevalentemente da famiglie di 4 persone (32%), di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con 1 o 2 figli. Ecco la top ten dei migliori itinerari per i prossimi ponti stilata da Apc: 1. Fabriano (Ancona) 2. Napoli 3. Carrara (Massa-Carrara) 4. Cremona 5. Laguna di Venezia 6. Alberobello (Bari) 7. Palermo 8. Langhe (Piemonte) 9. Barumini (Sud Sardegna) 10. Porto Venere e le Cinque Terre (Liguria)