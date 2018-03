(ANSA) – TORINO, 30 MAR – Una contusione alla gamba sinistra, rimediata in allenamento, costringe allo stop il croato Mario Mandzukic. L’attaccante della Juvenntus si è fermato alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma domani sera, come si legge nella nota pubblicata sul sito della società bianconera, e non è stato inserito nell’elenco dei convocati dall’allenatore Massimiliano Allegri.