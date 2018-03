(ANSA) – ROMA, 30 MAR – E’ bastata solo un’1h22′ a John Isner per battere Juan Martin Del Potro e conquistare l’accesso in finale, nel Miami open, il secondo Master della stagione tennistica, che è dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari. Lo statunitense sul cemento della Florida si è imposto in due set, per 6-1, 7-6 (2), grazie anche a ben 13 ace, contro i quattro dell’avversario, che ha anche concesso tre doppi falli. Isner in finale troverà il vincitore dell’altra semifinale fra Carreno Busta e Zverev.