(ANSA) – NOVARA, 30 MAR – Il Novara si aggiudica la sfida-salvezza contro il Cesena grazie a un gol di Maniero, a 10′ dalla fine. Termina 1-0 la partita, con Fulignati che in tre occasioni ha salvato la porta degli ospiti. Prima del gol, lo stesso Maniero aveva colpito un palo clamoroso a portiere battuto. E’ stato il Novara a fare sempre la partita, anche se con poca lucidità; da segnalare per il Cesena un paio di occasioni, con Montipò, bravo in un paio di situazioni.