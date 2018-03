CARACAS – A buen entendedor, pocas palabras. Sí. Pero esa frase se queda corta acá. La cosa ha sido explicitada de manera prístina por la Cancillería de Perú, que ya hizo girar la lista de los presidentes que tomarán parte en la VIII Cumbre de las Américas: Nicolás Maduro no figura como invitado. No podrá decirse luego que Perú no habló claro y raspado. No obstante, el jefe de Estado venezolano ha dicho que sí irá, salga sapo, salga rana. Garantiza que ahí estará para “decir la verdad sobre Venezuela”. Es cosa confirmada, además, por el canciller Jorge Arreaza.

Hay un segundo listado. Los países participantes en la reunión continental, son los que se leen en este documento, pero el mandatario venezolano tampoco está incluido acá. Luego, por donde se le mire, si es verdad que Maduro estuvo al timón de la Casa Amarilla por varios años, sin ser un diplomático de carrera –en rigor- tendrá al menos las mínimas nociones de diplomacia, o un par de consejeros que le sugieran no tomar ese avión a Lima.

Ayer la Cancillería de Perú publicó la página web oficial de la Cumbre, que se celebrará el 13 y 14 de abril, en Lima. Y no deja de ser una gran sorpresa que, entre las naciones participantes se puede verificar el nombre de Cuba. No hay anverso sin reverso: también se confirma la asistencia del presidente de Estado Unidos, Donald Trump. Por cierto, el Departamento de Estado –a través de un portavoz que prefirió escudarse en el off the record- ha puesto en claro que Venezuela es la prioridad A1 del gigante del norte en este encuentro.

El check list de la cancillería peruana

Ahora bien, ¿por qué razón no está invitado el presidente Maduro a esta Cumbre? Hay una lista larga y compleja de razones. La primordial –lógico- es esta: la comunidad internacional en pleno condena a la gestión Maduro a esta hora. Los sucesos de calle verificados desde marzo hasta agosto de 2017 dejaron un saldo de más de 150 muertos, según data del Foro Penal; más un centenar de detenidos, casi todos sobre la veintena.

Desde entonces, se comenzaron a alzar voces muy influyentes, en contra de Maduro. Por ahí vimos al galo Emmanuel Macron, hablar a rajatabla de una “dictadura”, se le sumó el español Mariano Rajoy, la canciller alemana, Ángela Merkel, y desde entonces el viento no le sopla precisamente en popa a este líder de izquierda radical, formado directamente por los hermanos Castro, devoto confeso de Sai Baba, y lector del I Ching cuando de decisiones clave se trata.

En las reyertas del año pasado, las fuerzas de orden se excedieron a todas luces, y tales excesos fueron televisados, documentados por la prensa nacional e internacional. Por toda respuesta, el Gobierno se decantó por erigir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue archi señalada desde la hora 0 de su nacimiento.

El Palacio Federal Legislativo fue tomado por esta ANC, cuando el verdadero Parlamento, está constituido por una mayoría calificada de la MUD, que tocó bregar voto a voto, hasta alcanzar nada menos que 7.9 millones de sufragios. Los diputados, a esta hora, tienen casi dos años sin percibir sus salarios, de suyo ya bastante pingües.

La Unión Inter Parlamentaria ha negado el acceso a un puñado de constituyentes, y documenta unas 73 agresiones a los DDHH de nuestros diputados. La palabra democracia está bajo la lupa de casas de estudios de la magnitud de Harvard, por ejemplo, o de emblemas incontestables del periodismo mundial, como lo es la revista británica The Economist, que nos pondera desde hace rato como un régimen híbrido.

Todas estas cosas hacen que Perú niegue el acceso a Maduro en esta importante cumbre, que, dicho sea de paso, tendrá como foco central “la lucha contra la corrupción”. Si uno deja de lado el caso de los narco sobrinos, a esta hora presos en EEUU, en una condena de 20 años, por haber movido un lote de cocaína que presuntamente despegó desde la rampa presidencial de Maiquetía, no son pocas las denuncias por corrupción que se ciernen sobre la gestión Maduro. Solamente el caso Odebretch es un grito al cielo.

Maduro contra el mundo

Pero volvamos unas líneas más arriba. La ANC. Está bien. ¿Cuáles fueron las reacciones de inmediato a esta medida unilateral del Gobierno nacional? Muy sencillo: EEUU gira sanciones financieras, luego lo hace la Unión Europea (UE) y posteriormente el gobierno de Canadá. EEUU ya va por la quinta tanda de sanciones. Esta semana Suiza se ha sumado al asunto, también con sanciones de corte financiero y congelando activos de varios funcionarios rojitos.

La guinda del pastel –si se mira de cerca a esta VIII Cumbre de las Américas- han venido a ser las futuras presidenciales del 20 de mayo. Luego de más de una decena de reuniones infértiles en Dominicana, que fracasaron –entre otras cosas- por el punto de honor de las garantías electorales, la ANC convoca elecciones prácticamente para ya. Se quería agenciar de manera express una gran mega elección, pero ha habido suficiente pulmón del lado de los opositores como para apagarle esa vela a Maduro. No obstante, se elegirán también el 20 de mayo consejos legislativos estadales y municipales.

Un elenco de candidatos de cartón piedra ha sido erigido –de la nada- por los laboratorios maduristas. Entre ellos, figuran los nombres de un par de pastores evangélicos (entre ellos Javier Bertucci, quien fuera escrutado por el ojo clínico de los reporteros de PANAMA PAPERS), un militar golpista (Visconti) que ya sobre los 70 años de edad, ha sido rescatado del olvido para hacer un poco de bulto. Y Henri Falcón, el único de todos ellos que más o menos tiene una cara propia. Viene del chavismo, ha saltado la talanquera, y ahora pretende fundar un nuevo tinglado opositor. El ex dirigente adeco, Claudio Fermín es su jefe de campaña. ¿Quién lo hubiera dicho?

El rosario de objeciones que debe haber tenido la diplomacia peruana a la hora de calibrar su decisión de excluir a Maduro (en política exterior la gente seria no deja nada al azar, ni toma decisiones tirando a nadie de la barba) es mucho más larga de lo que ya hemos contabilizado hasta acá, cuando estos párrafos casi llegan a su desenlace.

Pero hagamos un último conteo: a cierre de 2007 la inflación cerró en Venezuela en 2.700%. Según cifras de la Asamblea Nacional (AN) solamente la anualizada a febrero de este año, ya pasa de 6.000%. El pronóstico del FMI es que el indicador cierre este año en 13.000%. ¿Cuál fue la inflación de Perú al cierre de 2007? Léase bien: un modesto 3%. Desde octubre de 2017 una potencia petrolera como Venezuela se interna en el laberinto siniestro de un proceso de hiperinflación, que el diario estadounidense El Nuevo Herald, estima pueda recalar hasta 30.000% a finales de 2018. “Incluso mucho más allá”, ha disparado el experto petrolero José Toro Hardy.

Con un rol protagónico en la fenecida apertura petrolera, Toro Hardy ha remarcado recién a La Voce d’Italia cómo la situación de nuestra industria petrolera es realmente de lamentar, sobre todo el piso histórico en el cual se ha colocado la producción, que ronda el millón 300 mil barriles por día. Usualmente, Venezuela solía estar sobre los dos millones y medio, pero siempre se quiso expandir el poder de Pdvsa para rozar los 4 millones de bpd. Nunca fue posible.

Alejandro Ramírez Morón