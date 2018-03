CREMONA. – Si infittisce il giallo della morte di Alessandro Fiori, l’italiano di 33 anni trovato morto a Istanbul. Solo adesso si apprende che il 15 marzo il manager era stato visitato in un ospedale della metropoli turca, dov’è stato ripreso dalle telecamere interne. Secondo alcuni testimoni, che ne hanno parlato ai media turchi, era stato soccorso per strada, per le vie del centro. Lo avevano notato a terra con gli occhiali rotti. In ospedale, dopo le cure, era stato dimesso.

Fiori era arrivato il 12 marzo a Istanbul con un volo partito da Milano Malpensa. Il manager, originario di Soncino (Cremona) dove abitano i genitori, si sarebbe dovuto trattenere nella città turca un paio di giorni per una breve vacanza per poi rientrare in Italia. Dal 14 marzo non si sapeva più niente di lui.

Il suo cadavere è stato visto mercoledì sera da alcuni passanti che hanno informato la polizia. Era in riva al mare, nella zona di Sarayburnunei, vicino al palazzo di Topkapi, con il cranio fracassato. Il riconoscimento è stato fatto ieri mattina dal padre Eligio, che da una settimana era a Istanbul sulle tracce del figlio.

Passeranno almeno tre mesi prima che si conoscano i risultati definitivi dell’esame autoptico. E prima che sia comunicato l’esito delle analisi sarà difficile stabilire con certezza la causa del decesso. Tutte le ipotesi sono plausibili, da quella del suicidio, accreditata dalla polizia turca, all’omicidio, ritenuto probabile dall’Europol e dai carabinieri.

I familiari e gli amici della vittima escludono categoricamente che il giovane si sia ucciso. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio. Sarà fondamentale capire se le ferite al cranio siano state provocate volontariamente e da chi, oppure se siano state causate da una caduta o dall’impatto con gli scogli.

Al consolato italiano a Istanbul si limitano a spiegare che l’identità della vittima è accertata e che non ci sono altri aggiornamenti. Il rientro della salma in Italia è atteso a breve e i funerali si potrebbero svolgere già lunedì prossimo.

(di Vittoriano Zanolli/ANSA)