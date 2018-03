ROMA. – Ucciso di botte per un debito di poche centinaia di euro. E’ accaduto la scorsa notte davanti a un bar di Mentana, alle porte di Roma. Mauro Ruggeri, un 54enne della zona che faceva consegne per una pasticceria, aveva appena lasciato al bar le confezioni con i prodotti quando all’uscita si è imbattuto nel suo aggressore.

Per gli investigatori si tratta di un 30enne della zona con precedenti, che è stato fermato con l’accusa di omicidio. Ruggeri è stato colpito con più pugni al volto, sferrati con tale violenza da fargli perdere l’equilibrio. Cadendo ha sbattuto la testa sull’asfalto.

All’arrivo dei carabinieri è stato trovato riverso a terra, immobile. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Aveva diverse fratture e ferite multiple facciali e al cranio. Il 54enne è stato trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale Sant’Andrea di Roma dove è deceduto nel pomeriggio.

I carabinieri della compagnia di Monterotondo e della stazione Mentana hanno ascoltato diversi testimoni che la scorsa notte intorno all’una e trenta si trovavano in quel bar di via delle Molette. I sospetti si sono poi concentrati sul trentenne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato portato nella caserma dei carabinieri e ascoltato a lungo. In serata è stato fermato con l’accusa di omicidio.

Alla base dell’aggressione ci sarebbe, secondo gli investigatori, un debito di poche centinaie di euro, forse di droga. A quanto ricostruito, l’aggressore lo avrebbe atteso all’uscita del bar chiedendogli i soldi e a un rifiuto della vittima lo ha preso a pugni in faccia. Poi, rendendosi conto della gravità della situazione, ha fatto perdere le sue tracce. Ma è stato rintracciato dai carabinieri.

Il 30enne si trova ora nel carcere di Rebibbia a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tivoli. Proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire se ci siano altre persone coinvolte. “Incredibile ed ennesimo episodio di violenza. Siamo vicini all’uomo ed alla famiglia – è il commento della senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché – consapevoli che la politica debba dare risposte concrete a quello che sembra diventato un far west”.

(di Chiara Acampora/ANSA)