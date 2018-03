Per contattare Rai Italia scrivete a:rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 2 Aprile 2018

Ospiti: Alfredo Accatino, uno dei più importanti creativi italiani, apprezzato in tutto il mondo, con oltre trent’anni d’esperienza che lo hanno portato a firmare, le cerimonie di Torino 2006, dell’Expo di Milano 2015, degli Europei di calcio, delle finali di Champions League; Giorgio Moretti, imprenditore nel settore della ceramica e membro della giunta di Confcommercio Perugia, racconta la ceramica di Deruta, una meraviglia dell’artigianato italiano; l’astrologo Simon and the Stars per le previsioni di questo mese.

Storie dal mondo.

A Cuba, per incontrare Luisa Ausenda, project manager di una galleria d’arte internazionale de L’Avana.

A Città del Messico per incontrare Giovanna Cavasola, antropologa e pittrice appassionata di teatro e danza.

• Martedì 3 Aprile 2018

Ospiti: i restauratori Paolo Pastorello e Alessandra Morelli, rispettivamente, presidente e vice presidente di “Restauratori senza Frontiere”, associazione di promozione sociale che si occupa della salvaguardia dei beni culturali, parlano della conservazione e il restauro dei beni artistici; Guido Morisco, responsabile delle relazioni esterne della comunità Bahá’í italiana, per conoscere meglio la comunità Baha’i, che ha già milioni di fedeli in tutto il mondo; l’atleta della canoa Josefa Idem, ricorda le sue vincite; la fumettista Simona Binni, autrice di “La memoria delle tartarughe marine”, fumetto che racconta il tema delicato dell’immigrazione disperata.

Storie dal mondo.

A Mar del Plata, per conoscere Costanza Addiechi, che fa la restauratrice in Argentina, dopo aver studiato a Firenze.

• Mercoledì 4 Aprile 2018

Ospiti: Gino Castaldo, giornalista e critico musicale di Repubblica, che ha appena pubblicato “Il romanzo della canzone italiana”; coordinatore artistico Alberto Mariani, che si dedica alle decorazioni artistiche e agli affreschi, descrive questo genere di arte pittorica che non va mai fuori moda; chiude la musica del cantautore Terje Nordgarden, norvegese che canta anche in italiano.

Storie dal mondo.

Negli Usa, per visitare il museo Italoamericano di San Francisco.

A Mar del Plata per conoscere Andrea Taranto, cantante con una grande passione per il tango.

• Giovedì 5 Aprile 2018

Ospiti: il Ministro Plenipotenziario Giovanni Umberto De Vito, coordinatore per le questioni dell’agroindustria della Direzione Generale Sistema Paese della Farnesina, parla della promozione e della tutela dei prodotti agroalimentari italiani all’estero e non solo; l’attore comico Dario Cassini, presenta il suo ultimo spettacolo “Troppe pippe mentali”; l’esperto di innovazione e saggista Raffaele Mauro, managing director di Endeavor Italia, racconta i computer quantistici, i computer “super potenti”; in chiusura l’esibizione live del cantautore romano Galeffi.

Storie dal mondo.

In Sudafrica, per conoscere Giuseppe Pellicane, ricercatore che insegna fisica teoretica a Pietermaritzburg.

Da Melbourne, il veneto Fabio Cazzoli, consulente per i giovani italiani che vogliano fare esperienze di studio nella capitale australiana.

• Venerdì 6 Aprile 2018

Ospiti: lo startupper Vincenzo Di Nicola, parla di monete virtuali, cripto valute o bitcoin, un tema complesso che sta crescendo sempre di più nel mondo; il professore Claudio Peri, docente in Tecnologie Alimentari, uno dei massimi esperti in materia, celebra l’olio d’oliva, una grande eccellenza italiana; il Consigliere Marco Villani, della Direzione Generale Sistema Paese della Farnesina, racconta il progetto che ha come obiettivo di rafforzare la conoscenza all’estero delle qualità e “attrattività” dei territori italiani.

Storie dal mondo.

A Miyazu, in Giappone, dove Vincenzo Andreacchio fa l’olivicoltore.

Da Cape Town, in Sudafrica, Andrea Piantelli, che lavora come rappresentante di prodotti alimentari italiani, ma nel tempo libero si dedica molto seriamente alla Boxe.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio questa settimana i linguisti: Stefano Telve e Fabio Poròli.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

Storie di emigrazione per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

TORONTO – (Canada). Da Napoli a Toronto. Qui Raffaele Bettalico ha aperto un locale dove si può assaggiare un meraviglioso gelato al pistacchio e bere un vero caffè italiano, in tazza rigorosamente calda.

CHICAGO (USA). Palermo Bakery, pasticceria italiana a Chicago che spazia dai classici, zeppole, pecorelle, ecc… alle novità, frutto degli esperimenti di Paola, tra cui i cannoli “a tema” e addirittura i cannoli giganti … ripieni di cannoli!

SAN JUAN – (Argentina). Il Barbiere di Siviglia messo in scena nel prestigioso Teatro del Bicentenario, tempio dell’Opera nella città di San Juan, Argentina.

TORONTO – (Canada). A Toronto è stato presentato il film Tulipani, la sorprendente storia di una ragazza canadese che arriva in un piccolo villaggio del sud Italia per spargere le ceneri di sua madre. Di qui una serie di sconvolgenti e bizzarre storie familiari. Intervista al regista Mike Van Diem e ad alcuni dei protagonisti.

SAN PAOLO (Brasile). Maria Bonomi, famosa artista italiana trapiantata a Sao Paulo. Nipote del architetto Giuseppe Martinelli. A 80 anni è molto carismatica e ha tantissime storie che condivide in parte in questo filmato.

PERTH (Australia). Paola Anselmi, italiana che si è trasferita a Perth fin da giovanissima. Qui ha deciso di seguire la sua passione per l’ arte contemporanea e la fotografia ed è diventata curatrice di mostre e gallerista.

JOHANNESBURG (Sudafrica). Della Little Italy di Johannesburg, il quartiere di Orange Grove, resta solo una strada e un negozio dal nome antico “Super Sconto”. Ma Orange Grove oggi rivive nei ricordi di Francesco Seberini, che abitò qui quando era ragazzo, qui comprava prodotti italiani, andava al cinema o in pizzeria e qui incontrò l’amore.

BUENOS AIRES (Argentina). Augusto Aita. L’incredibile ed emozionante storia del viaggio di un italiano che da Cosenza vola in Argentina alla ricerca del fratello maggiore, mai conosciuto perché emigrato quando lui era piccolissimo. Il racconto del figlio, che non nasconde la commozione data dai ricordi…

CINEMA ITALIA (Film)

UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE

(Commedia, 2014)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Davide Marengo

Cast: Paolo Kessisoglu, Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Dino Abbrescia, Francesco Villa

Camilla (Geppi Cucciari) lascia la sua amata Sardegna, le sue amiche e il suo lavoro di dj radiofonico e si trasferisce a Milano per sposarsi con Simone (Paolo Kessisoglu), che lavora in una concessionaria d’auto d’epoca. Dopo due anni di convivenza la coppia entra in crisi perché Camilla non è riuscita ad ambientarsi nella città e si sveglia ogni giorno con una lamentela diversa. Prima di siglare la separazione, i due decidono di recarsi da una terapeuta di coppia per valutare una possibile ricucitura…

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 2 Aprile 2018

Arte. Un viaggio tra le affascinanti Matera e Catania: due anime diverse, ma entrambe appartenenti all’insuperabile patrimonio artistico italiano.

Viaggio nell’Italia del Giro. Ancora in Piemonte tra fabbriche abbandonate e antichi santuari, tra tradizione industriale e vocazione religiosa.

Variazioni su Tema. Nella musica, come nella vita, non si smette mai di imparare, si rimane sempre studenti.

• Martedì 3 Aprile 2018

Arte. Arte, potere e prestigio trovano la loro espressione a Palazzo Chigi a Roma e nella residenza estiva dei Chigi, una delle famiglie aristocratiche più importanti della capitale, ad Ariccia.

Viaggio nell’Italia del Giro fa tappa in Lombardia, a Legnano dove è iniziata la storia della televisione commerciale italiana e a Bergamo, per scoprire la sua antica società di mutuo soccorso.

Variazioni su Tema illustra il fascino della voce: colore ed estensione di questo ‘strumento’ possono raggiungere vette straordinarie.

• Mercoledì 4 Aprile 2018

Arte. Sicilia, isola custode di antichi tesori. A Piazza Armerina, per ammirare gli splendidi mosaici policromi di Villa Romana del Casale.

Viaggio nell’Italia del Giro. Ancora a Bergamo per scoprire il legame tra la città lombarda e Donizetti. Poi in provincia, per conoscere un gruppo di appassionati di auto che trasformano le carrozzerie in modi davvero curiosi.

Variazioni su Tema indaga sul lavoro dei migliori dj della scena romana in una location alquanto inusuale: un mercatino di vinili.

• Giovedì 5 Aprile 2018

Arte. Insospettabili capolavori, custoditi in piacevoli cittadine di provincia. Si tratta del Castello di Gambatesa in Molise, della Rocca Sanvitale a Fontanellato, in provincia di Parma e delle meraviglie di Gaeta.

Viaggio nell’Italia del Giro fa tappa in Valcamonica, dove gli street artist lavorano sui palazzi e i compositori di musica elettronica usano i suoni di antiche fonderie. E dove si trova anche il primo sito Unesco italiano: le incisioni rupestri di Capo di Ponte.

Variazioni su Tema propone una visione particolare della musica come ‘medicina’: “Let the children”, brano dedicato ai più piccoli.

• Venerdì 6 Aprile 2018

Arte di Umberto Boccioni tra le sale di Palazzo Reale a Milano, alla scoperta di dipinti e di sculture esposti nell’estate 2016, in occasione del centenario della scomparsa del pittore.

Viaggio nell’Italia del Giro parte dalla Lombardia attraverso il Passo del Tonale, fino a giungere in Trentino, dove si incontra un vero gigante del ciclismo italiano: Francesco Moser.

Variazioni su Tema svela quanto l’ansia da prestazione possa bloccare o essere di ostacolo a moltissimi musicisti: prima di arrivare sul palco ci sono ore e ore di lavoro dietro le quinte.

Per contattare la redazione scrivete a: italianbeauty@rai.it

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Dimore storiche, arte e sangue blu nel cuore di Ascoli Piceno, Palazzo Malaspina apre le porte per mostrare tutti i suoi segreti e le sue meraviglie.

A bordo di un treno speciale, anche detto “trenino del Renon”, in uno scenario unico sopra la città di Bolzano, in Alto Adige, per incontrare aristocratici, allevatori di lama e proprietari di masi incantevoli.

La tradizione orafa milanese, passa da una generazione all’altra. Creare bellezza con metalli preziosi: lo stile segue lo spirito del tempo e l’esempio della tradizione.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Puntata speciale di Pasqua con Cristianità, la festa delle feste, all’insegna della gioia e degli Alleluia pasquali. Domenica 1 aprile, su Rai Italia in diretta da Piazza San Pietro, la S. Messa presieduta da Papa Francesco e il messaggio “Urbi et Orbi”, alla città e al mondo, che Papa Bergoglio pronuncerà dalla Loggia centrale della Basilica Vaticana. Contestualmente il Pontefice riceverà gli onori militari mentre la banda pontificia eseguirà l’Inno di Mameli e quella italiana eseguirà l’Inno pontificio composto da Gounod.

Tra gli argomenti: la comprensione del mistero della morte e Risurrezione di Cristo; il trionfo dell’Amore ben rappresentato dalle manifestazioni di devozione popolare che nei vari Paesi vengono rivissute seguendo le antiche tradizioni. Per una migliore comprensione del Mistero pasquale si attingerà alla poesia e alla letteratura italiana che ha saputo esprimere l’altezza e profondità del Sacrificio di Cristo, valga ad esempio il verso di Ungaretti: “Cristo, pensoso palpito. Astro incarnato nell’umane tenebre. Fratello che t’immoli perennemente per riedificare umanamente l’uomo”.

Gli ospiti della puntata di Pasqua: Don Gianni Fusco, docente all’Università LUMSA, nonché avvocato rotale e segretario internazionale dell’Unione Apostolica del Clero; Cesare Biasini Selvaggi, scrittore ed esperto d’arte e Charles Lansdorp, responsabile delle decorazioni floreali olandesi.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

PASQUETTA

L’importanza dell’evento pasquale è evidenziata anche dalla puntata speciale di Cristianità, sempre in diretta su Rai Italia, il lunedì 2 aprile, giorno tradizionalmente chiamato “Pasquetta”.

Al centro l’Angelus del Papa e le festività pasquali in Italia e nel mondo.

Tra gli ospiti: don Raffaele Pettenuzzo, docente di Filosofia e Teologia; Vladimiro Redzioch, giornalista polacco; Padre Fabrizio De Lellis, superiore dei Francescani Conventuali di Lanciano.

