(ANSA) – NEW YORK, 31 MAR – L’agente di polizia che nel 2016 uccise a Baton Rouge, in Lousiana, un afroamericano di 37 anni disarmato sarà licenziato. Lo riporta la Cnn. Quattro video inchiodano il poliziotto alle sue responsabilita’. Intanto l’autopsia di un altro afroamericano, Stephon Clark, ucciso dalla polizia a Sacramento, in California, nonostante fosse disarmato ha rivelato che il ragazzo e’ stato raggiunto da otto colpi di pistola, di cui sei alla schiena.