(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Non mi arrenderò, non mi dimetterò, non mi ritirerò”. E’ quanto scrive il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont su Twitter, nel suo primo messaggio da quando è stato arrestato una settimana fa in Germania, dove si trova in carcere in attesa che si definisca il procedimento sulla sua estradizione in Spagna. Puigdemont critica “l’azione illegittima di chi ha perso alle urne” e “l’arbitrarietà di chi è disposto a pagare il prezzo dell’abbandono dello Stato di diritto e della giustizia per ‘l’unità della patria’”.