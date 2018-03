(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Alisson ha ancora margini di crescita, ma sono un po’ stanco di parlare del suo futuro: fino a oggi non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Quanto vale non lo dico, non abbiamo intenzione di cederlo”. Lo dice il ds della Roma, Monchi, parlando a Premium sport, prima della partita a Bologna, ‘togliendo’ di fatto dal mercato anche l’azzurro Lorenzo Pellegrini: “Nella Roma del futuro sarà un giocatore importante: siamo contenti di lui e lui è contento di essere a Roma”.