(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “In questo momento tutto è possibile. Noi facciamo un appello sul programma, se poi qualcun altro fa un appello sullo scambio di poltrone è un problema loro, non nostro. Noi non ci stiamo”. Lo ha detto all’Ansa il capogruppo uscente della Lega alla Camera, Massimiliano Fedriga rispondendo alla domanda se ritiene possibile un accordo tra M5S e Pd per formare un governo. Fedriga è intervenuto a margine di un incontro politico nell’ambito della campagna elettorale per la presidenza della Regione Fvg, cui è candidato.