(ANSA) – BOLZANO, 31 MAR – Nel primo pomeriggio una valanga si è staccata poco sotto la cima della Croda di Cintola (2854 metri), in Val Passiria, e ha investito un gruppo di scialpinisti. Una persona è rimasta sepolta sotto la neve, mentre tutti gli altri sciatori sono riusciti a mettersi in salvo. Il Soccorso alpino, arrivato in quota con l’ausilio degli elicotteri Pelikan 1 e Aiut Alpin, ha salvato l’escursionista che è stato trasportato all’ospedale di Bolzano con ferite giudicate non gravi. Il pericolo valanghe proprio in quella zona nel Meranese è forte, classificato di grado 4 (su 5). Nelle altre zone in Alto Adige il pericolo valanghe, invece, è marcato di grado 3.(ANSA).