(ANSA) – GALLIPOLI (LECCE), 31 MAR – Momenti di paura a Gallipoli dove il forte vento da sud est che sta sferzando da 24 ore il Salento, ha provocato il crollo di quattro lampioni della pubblica illuminazione lungo il ponte seicentesco che conduce al centro storico della cittadina jonica. Uno dei lampioni è crollato su un’autovettura parcheggiata sulla stradina sottostante danneggiandola. Altri risultano lesionati a rischio crollo. Non ci sono persone ferite. Sul posto i vigili del fuoco che insieme ai tecnici comunali stanno provvedendo a mettere in sicurezza la zona. I lampioni erano stati installati dal Comune appena un anno fa in sostituzione parziale di quelli vecchi per una spesa di circa 80 mila euro. Fino a questa mattina alle 10 la zona era gremita da centinaia di persone accorse per assistere alla conclusione della processione dell’Addolorata e del Cristo Morto.