(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “I fatti di Bardonecchia sono gravi. Così di certo non si fa la nuova Europa”. Lo scrive su Twitter il reggente del Pd Maurizio Martina sui fatti di Bardonecchia. “Dopo quanto è successo a Bardonecchia, serve un vertice europeo sull’immigrazione, per capire meglio quali sono le politiche comuni in questo settore. La Francia non dimentichi la sua vocazione di paese accogliente” aggiunge invece il senatore del Pd Edoardo Patriarca.