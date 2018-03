(ANSA) – ROMA, 31 MAR – “Il blitz condotto dalla polizia francese a Bardonecchia è un fatto grave, che preoccupa, e sul quale Parigi deve fornire spiegazioni. Soprattutto su temi come quello dell’immigrazione, che coinvolge tutta l’Europa, la collaborazione e la condivisione di informazioni tra partner Ue è fondamentale. In questo caso, stando anche alle parole del sindaco Francesco Avato, sembra sia venuta meno, per questo ci aspettiamo che la Francia chiarisca quanto prima”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i capigruppo M5S di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli.