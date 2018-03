(ANSA) – GAZA CITY, 31 MAR – I palestinesi nella Striscia di Gaza si preparano a nuove proteste dopo la marcia di ieri. Alcune centinaia di persone si sono assembrate intorno agli accampamenti allestiti a qualche centinaia di metri dal confine con Israele. Le tende servono come punti di partenza per le marce. Gli organizzatori della protesta hanno dichiarato che le manifestazioni continueranno fino al 15 maggio, settantesimo anniversario della creazione di Israele. I palestinesi segnano quella data come “nakba” o catastrofe, quando centinaia di migliaia furono costretti a lasciare le loro case durante la guerra del 1948.