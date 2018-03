(ANSA) – GENOVA, 31 MAR – Occasione persa per il Genoa che in superiorità numerica per oltre un’ora si è fatto raggiungere in casa dalla Spal. Davide Ballardini ha analizzato così la gara. “Oggi non siamo stati ordinati, abbiamo gestito la palla non bene e per troppa generosità nell’azione in cui dovevamo fare noi gol, con 8 giocatori davanti alla linea della palla, abbiamo concesso l’unico contropiede della partita. E loro sono stati bravi a sfruttarlo. Bisogna dire però che – ha aggiunto – in parità numerica abbiamo conquistato due rigori e se contiamo le occasioni create ne troviamo ben sette del Genoa. Non siamo stati bravi, lucidi e chiari nella fase offensiva ma questa è una difficoltà che ci portiamo dietro da un po’ di tempo”. Che non sarebbe stata una gara semplice il tecnico lo aveva anticipato alla vigilia. “Giocavamo contro una squadra in salute. Ci sta che se poi non copri bene il campo anche in superiorità numerica pareggi la partita. La Spal è una squadra che concede pochissimo spazio, giocano assieme da anni”.