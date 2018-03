(ANSA) – TORINO, 31 MAR – La Fiat Torino crolla per la quarta volta consecutiva in campionato cedendo al PalaRuffini per 77-84 contro la The Flexx Pistoia e allontanandosi ulteriormente dalla zona playoff. Ottima la prova della squadra di Esposito, che ha vinto una partita indirizzata fin dal primo quarto, chiuso 11-31 grazie al 60% dall’arco dei tre punti, riuscendo a gestire il vantaggio anche nei momenti in cui Torino ha provato a ricucire lo strappo. Migliori realizzatori per i toscani sono stati McGee e Mian, con 17 punti e ottime percentuali al tiro da tre punti, seguiti dai 12 punti di Moore e Ivanov; per la Fiat degna di nota la prova di Poeta, 20 punti e la verve necessaria nel terzo periodo per provare a riavvicinarsi, coadiuvato dai 19 punti di Garrett e i 10 di Vujacic. Il ko complica la corsa playoff di Torino, mentre Pistoia può considerarsi salva e vivrà le ultime giornate di campionato con la serenità di chi ha compiuto il proprio dovere alla grande.