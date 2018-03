(ANSA) – NUORO, 31 MAR – Il maltempo, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento, ha provocato numerosi disagi in tutto il centro Sardegna, tenendo impegnati, con decine di interventi, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro. In particolare sul lungomare di Bosa Marina, nella costa occidentale dell’isola, la copertura rigida di un gazebo-ristorante è stata spazzata via dal vento. I pompieri per tutta la giornata sono stati impegnati a mettere in sicurezza canne fumarie, cartelloni e cornicioni pericolanti sia a Nuoro che a Tortolì, in Ogliastra. I vigili sono intervenuti anche nel sassarese, in particolare sulla statale 131, che collega Cagliari a Sassari, in prossimità del bivio per Bonorva, dove, a causa della grandine, alcune auto hanno perso il controllo finendo sul guardrail. Sette le auto coinvolte in un incidente con pesanti ripercussioni sulla viabilità per la lunga colonna di automobili che si è creata sul quel tratto della “Carlo Felice”.