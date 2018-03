(ANSA) – TARGU JIU (ROMANIA), 31 MAR – Saranno 4 gli azzurri che domani combatteranno per l’oro ai campionati europei under 22 di pugilato. Nella categoria 57 kg donne Irma Testa affronterà la romena Cosma. Rebecca Nicoli, nei 64 kg, se la vedrà invece con turca Caliskan, mentre Francesca Martusciello (60 kg) combatterà contro l’irlandese Broadhurst. Unico rappresentante maschile sarà il supermassimo (+è91 kg) Azziz Abbes Mouhiidine, pluricampione d’Italia, che si è qualificato per la finale battendo ai punti, per 3-1, l’azero Abdullayev. Per la medaglia d’oro sfiderà ora il croato Milun.