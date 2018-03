(ANSA) – REGGIO EMILIA, 31 MAR – Sarri cerca di nascondere la delusione. Il pari del Mapei Stadium è un duro colpo per il Napoli nel duello ravvicinato con la Juve. ”Sono due punti persi, dispiace – ha detto il tecnico partenopeo – Abbiamo sofferto perché siamo andati in svantaggio in maniera strana, dopo alcune situazioni favorevoli. E’ stato problematico dare ritmo contro un Sassuolo che ha puntato a portare a casa il risultato. Abbiamo creato molto ma è un momento in cui sfruttiamo poche delle palle gol che creiamo, ed in questo senso potrà aiutarci Milik che sta mettendo minuti nelle gambe ed è stato molto pericoloso”. Soddisfatto Iachini che si tiene stretto un pari molto utile in chiave salvezza: ”La squadra ha fatto ottima partita, riuscendo anche a non far giocare il Napoli come sa. E ci siamo proposti con il gioco, aggredendoli alti e senza rinunciare a giocare. Era da mettere in conto il calo nel finale”