(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Leonardo Bonucci sigla il gol dell’ex alla Juventus e, contrariamente ad una tradizione ormai consolidata, esulta con i compagni del Milan. Il difensore – già fischiato allo Juventus Stadium da quelli che fino alla scorsa stagione erano i suoi tifosi – è andato in gol, di testa, al 28′ del primo tempo, portando i rossoneri in parità. Quindi ha celebrato il gol con il consueto gesto con il quale si indica il viso. I fischi al suo indirizzo poi, naturalmente, si sono fatti ancora più intensi. La Juventus era andata in vantaggio all’8′ con Dybala.