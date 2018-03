(ANSA) – BRESCIA, 31 MAR – Schiacciante vittoria di squadra per la Germani Brescia che sul parquet di casa batte la Red October Cantù 86-71 e conserva il terzo posto. Subiscono invece un arresto i sogni play off della squadra di Sodini il cui assalto è stato fermato da una solida difesa. Decisivo il break che la Germani ha piazzato nel terzo quarto portandosi sul +15. Per Brescia, tra campionato e Coppa Italia, si tratta del terzo successo su tre con i canturini.