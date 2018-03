(ANSA) – VARESE, 31 MAR – La Openjobmetis Varese conquista contro la Victoria Libertas Pesaro due punti che le consentono di continuare a coltivare il sogno dei playoff (88-68 il punteggio finale, parziali 26-12, 48-28 e 62-47), mentre i marchigiani devono rassegnarsi a “spareggiare” con Capo d’Orlando, che ha il vantaggio della differenza canestri favorevole. Imminente, sul fronte pesarese, il tesseramento del nuovo arrivato Taylor Braun in sostituzione dell’infortunato Dallas Moore. La partita è praticamente riassunta nella rapida progressione che conduce la Openjobmetis a chiudere il primo quarto con 14 punti di vantaggio: 13-4 al 4′, poi 18-7 al 6′ e 24-10 all’8′. 65 per cento al tiro per i varesini (11/17), un modestissimo 31 per cento per i pesaresi (5/16).