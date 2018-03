(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Il Siviglia dell’ex romanista Vincenzo Montella fa tremare il Barcellona alla vigilia dei quarti di finale di Champions League tra i blaugrana e la formazione giallorossa. Gli andalusi si portano avanti 2-0 con due ex del campionato italiano, l’ex Palermo Vazquez (36′ pt) e l’ex Samp Muriel (5′ st). Poi nel finale calano ed i blaugrana rimontano grazie ai gol di Suarez (43′ st) e Messi (44′ st). L’asso argentino entrato all’inizio del secondo tempo trova il pareggio a un minuto dalla fine con un fantastico rasoterra da fuori area. Il suo sinistro batte Sergio Rico firmando la beffa per la squadra di Montella. Grazie al pareggio in extremis a Siviglia, i catalani guidano la Liga con 12 lunghezze di vantaggio sul primo inseguitore, l’Atletico Madrid impegnato domani nella sfida casalinga contro il Deportivo La Coruna.