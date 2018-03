(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Il Paris Saint Germain vince la Coppa di Lega francese. Con ancora addosso la delusione per l’eliminazione in Champions League, arriva la prima consolazione per i parigini di Emery. Nella finale dello Stade De France, il PSG travolge 3-0 il Monaco e vince la sua quinta Coupe de la Ligue, l’ottava della sua storia, la seconda in 2 anni contro i monegaschi. Gara senza storia sin dall’inizio. All’8′ Glik atterra un avversario in area. per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Cavani non sbaglia. Al 21° arriva il secondo gol di Di Maria. servito da Mbappe. Prima dell’intervallo Falcao va in gol, ma la rete viene annullata. Nella ripresa arriva la seconda rete di Cavani che fissa il risultato sul 3-0 all’85’.