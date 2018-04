(ANSA) – ROMA, 1 APR – Due operai sono morti in seguito all’esplosione di un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. L’incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è avvenuto presso l’azienda ‘Ecb’ di Treviglio in provincia di Bergamo. Cinque giorni fa, il 28 marzo, nel porto di Livorno sono morti per una esplosione altri due operai mentre pulivano un serbatoio al porto.