ROMA, 1 APR – "Siamo prigionieri politici ma liberi di spirito". Lo scrive su Twitter il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont dal carcere in Germania dove si trova in carcere in attesa che si definisca il procedimento sulla sua estradizione in Spagna. "Il 1 ottobre è stata una giornata di dignità popolare e barbarie politica è iniziata una nuova era e non si può tornare indietro", ha aggiunto ricordando il giorno del referendum per l'indipendenza della Catalogna contrastato da Madrid.