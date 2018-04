(ANSA) – BEIRUT, 1 APR – Una fazione di ribelli siriani, assediati nella Ghuta orientale, hanno acconsentito a lasciare la zona e stanno partendo dalla città di Duma per la provincia di Idlib, sotto controllo degli insorti. Lo riferisce l’agenzia di Stato Sana. Le autorità siriane avevano dato un ultimatum di 3 giorni, scaduto ieri, ai miliziani che rimangono nell’ultima zona della Ghuta assediata. A partire oggi è il gruppo Faylaq al-Rahman che non ha una presenza massiccia a Duma, che è ancora controllata dai ribelli di Jaish al Islam, che restano ancora in città.