(ANSA) – ROMA, 1 APR – “Oggi di sicuro abbiamo perso una grande occasione per ridurre le distanze dal Tottenham ma si sono ancora sette partite e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Comunque alla fine ci si trova nella posizione che si merita”. Il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, commenta così la sconfitta in casa che rende problematica la corsa alla Champions per la sua squadra. “Lottare per il titolo non è facile, specie in Inghilterra – ha aggiunto ai microfoni della Bbc -. La scorsa stagione abbiamo vinto, ora magari dobbiamo fare meglio per rinforzare la squadra”. Conte imputa in parte la sconfitta al gol del pareggio subito allo scadere del primo tempo, “ci ha tolto fiducia”, dopo che la sua squadra aveva mancato alcune occasioni per andare sul 2-0 dopo la rete di Morata.