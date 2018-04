(ANSA) – TRIESTE, 2 APR – Il corpo di un anziano di 73 anni, con una profonda ferita all’addome causata probabilmente da un coltello, è stato trovato nell’appartamento dove abitava, nel rione di Servola. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo, che parla di un’indagine avviata per omicidio. La notizia si è diffusa in nottata, ma la morte risalirebbe ad alcune ore prima. Indagini sono in corso da parte della polizia, intervenuta sul posto con pattuglie della Questura e agenti della Polizia scientifica. Gli investigatori hanno già escusso le persone che erano più vicine alla vittima.